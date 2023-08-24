– Йожеф Йожефович, как вам игра Динамо против Черноморца?

– Это вообще пи**ец! Ну как можно так играть? Когда Черноморец забивал первый мяч, динамовец просто стоял у своей штрафной и смотрел, хотя должен был не дать ударить. Третий мяч одесситов – там вообще непонятно, куда центральный защитник Динамо головой полез. И таких моментов у киевлян очень много.

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– Кого выделить можете у Динамо?

– Только Бражко! Я знаю, что за ним следят скауты зарубежных клубов и скоро его купят. Он имеет огромный потенциал, он растет, у него хороший удар и видение поля. Сидорчук – это не тот опорник, который нужен Динамо.

– Как вам Буяльский?

– Буяльский иногда забивает, но для меня он свободный художник. Но в таком случае Виталий должен работать от штрафного до штрафного, уметь отбирать, отдавать и забивать, но он этим не занимается!

– Ванат забивает.

– О Ванате сейчас много говорят, но я смотрю каждую игру Динамо и могу сказать, что он слабенький футболист. Если у Динамо появится нормальный форвард, то Ванат крепко сядет на скамью.

– Что скажете о Ярмоленко?

– Думали, что Ярмоленко потянет за собой команду, но не выходит. У него очень много обрезок и брака. Пока он не ведущий игрок, – заявил Сабо в комментарии FanDay.

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