Динамо не устроила цена, которую Тоттенхэм предложил за Илью Забарного, сообщает Динамо Киев Inside.

Забарный попал в топ-20 лучших игроков мира своего поколения

По информации источника, лондонцы готовы были выложить за украинского защитника 25 миллионов фунтов, но получили отказ.

Напомним, контракт Забарного с киевским клубом рассчитан до лета 2026 года. Сыграл 66 матчей за первую команду и 22 поединка в составе сборной Украины. Transfermarkt оценивает Забарного в 15 миллионов евро.

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