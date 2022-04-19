Президент Динамо Игорь Суркис рассказал, почему киевляне и дончане совместно не проводят благотворительное турне для помощи Украины.

"Сначала мы хотели выступать одной командой, составленной из украинских футболистов Динамо и Шахтера. Мы даже говорили по этому поводу с Палкиным. Он принял этот вариант.

Сидорчук предложил провести спарринг Динамо с Шахтером – массная точка в громком конфликте киевлян и сборной Украины

Почему этого не вышло? Сначала "горняки" имели неопределенность с главным тренером. Но потом стало известно, что Роберто Де Дзерби остается и этот вопрос отпал", – цитирует Суркиса FanDay .

Напомним, два украинских гранда почти в полных составах отправились за границу для проведения благотворительных матчей в поддержку нашей страны в борьбе с российскими оккупантами. Сейчас идут разговоры, чтобы завершить турне общим поединком.