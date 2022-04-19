Президент киян Ігор Суркіс розповів, як іноземні футболісти покидали Україну і чи повернуться назад після нашої перемоги над Росією.

"Проблема легіонерів гостро не стояла, бо їх у нас не так багато. Кендзьора та Вербіч на свій страх та ризик виїхали самі автомобілями. Ми розробили їм безпечний маршрут. Вітінью та Де Пена евакуювалися разом із бразильцями Шахтаря. З усіма ними я постійно на зв'язку.

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Усі легіонери Динамо повернуться до клубу, як тільки в Україні відновиться футбол. Ми вже почали готуватися до єврокубків, тому що нас чекає важкий шлях через кваліфікацію. Ми ще не знаємо, яке рішення ухвалять щодо поточного чемпіонату і з якої стадії нам доведеться стартувати в єврокубках", – цитує Суркіса FanDay.

Нагадаємо, Карлос Де Пена працевлаштувався в Інтернасьйоналі, Вітінью – в Атлетіко Паранаенсе, Беньямін Вербіч знайшов прихисток у Легії, а Томаш Кендзьора – в Леху.

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