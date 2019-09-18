Суркис vs Ахметов: Несенюк назвал разницу между президентами Динамо и Шахтера

Глава департамента по работе со СМИ Динамо Николай Несенюк сравнил Игоря Суркиса и Рината Ахметова.

"Хочется узнать, все ли в порядке с Ахметовым, 5 лет его не видели. Не постановочно. Вот Суркис ходит на футбол, видно, что вот он стоит, интервью дает. Гельзин ходит на футбол, кто-то еще. А Ахметов...

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Разница между Суркисом и Ахметовым? Хотя бы тем, что он ходит на футбол и не прячется от людей.

Абсолютно не соглашаюсь, что Суркис – олигарх. Это то же, что сравнивать, что у меня есть машина, и у Коломойского тоже. Это же не значит, что мы на уровне, просто машины разные", – сказал Несенюк программе ТаТоТаке.

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