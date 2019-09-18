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Несенюк не считает преступлением транш УЕФА для УАФ в оффшор Игоря Суркиса

11:31 77 Читати українською
Несенюк не считает преступлением транш УЕФА для УАФ в оффшор Игоря Суркиса
Николай Несенюк / соцсети

Глава департамента по работе со СМИ Динамо Николай Несенюк прокомментировал расследование немецкого издания Der Spiegel о братьях Суркисах.

"Насколько знаю, когда Григорий Суркис покинул ФФУ, он оставил отчетность, где до копейки были расписаны все расходы. Почему Павелко и другие молчат несколько лет, пусть бы уже раскрыли, если это преступление.

УЕФА перевел космическую сумму, предназначенную УАФ, оффшорной компании Игоря Суркиса, – Der Spiegel

Такая схема не является нарушением. Я уверен, что после ухода Суркиса деньги из оффшора попадали в федерацию", – сказал Несенюк в интервью программе ТаТоТаке.

Напомним, недавно немецкое издание Der Spiegel опубликовало расследование, где выяснило, что УЕФА присылал деньги, предназначенные для УАФ, в британский оффшор Newport Management Limited, связанный с президентом Динамо Игорем Суркисом.

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