Суркіс vs Ахметов: Несенюк назвав різницю між президентами Динамо та Шахтаря

Голова департаменту по роботі зі ЗМІ Динамо Микола Несенюк порівняв Ігоря Суркіса та Ріната Ахметова.

"Хочеться дізнатися, чи все в порядку з Ахметовим, 5 років його не бачили. Чи не постановчо. Ось Суркіс ходить на футбол, видно, що ось він стоїть, інтерв'ю дає. Гельзін ходить на футбол, хтось ще. А Ахметов...

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Різниця між Суркісом та Ахметовим? Хоча б тим, що він ходить на футбол і не ховається від людей.

Абсолютно не погоджуюся, що Суркіс – олігарх. Це те саме, що порівнювати, що у мене є машина, і у Коломойського теж. Це ж не означає, що ми на рівні, просто машини різні", – сказав Несенюк програмі ТаТоТаке.

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