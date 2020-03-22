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Суркис: Вопрос зарплат игроков в Динамо даже не поднимался

22 марта 23:34 49 Читати українською
Суркис: Вопрос зарплат игроков в Динамо даже не поднимался
Игорь Суркис / Фото из открытых источников

Президент Динамо Игорь Суркис оценил финансовое состояние клуба в условиях кризиса, вызванного коронавирусом.

"У футболистов есть контракты, они же не виноваты, что сложилась такая ситуация. Мое мнение – контракты должны выполняться. Пока мы идем на карантин на короткий период.

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Если чемпионат прервут или он не состоится, тогда можно будет смотреть, как будут решать другие клубы. Но мы этот вопрос не рассматривали ни с кем из футболистов и даже не пытались его поднимать", – подчеркнул Суркис в комментарии Великому Футболу.

Напомним, клубы УПЛ успели провести лишь один тур второго этапа, после чего чемпионат пришлось остановить. Пока неизвестно, как долго продлится пауза.

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коронавирус Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис
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