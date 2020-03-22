"Не забил Деметрадзе – забил Каладзе". Феерическая "грузинская" победа Динамо над Баварией

"Футбол 24" вспоминает особенный матч Лиги чемпионов, который состоялся 22 марта 2000 года.

"Мы думали, что сможем повторить этот путь. Но как-то не срослось". Так лаконично хавбек "Динамо" Артем Яшкин подытожил воспоминания о сезоне 1998/99, в котором команда Лобановского дошла до полуфинала. Уже в следующем розыгрыше самого престижного еврокубка киевляне не попадут даже в четвертьфинал, хотя приложат к этому гораздо больше усилий.

Лига чемпионов 1999/00 значительно расширила свою географию и сменила формулу розыгрыша. Теперь после группового этапа шел... второй групповой этап. И только после этого – плей-офф, четвертьфиналы.

"Динамо" проводило первый сезон без Андрея Шевченко, который перешел в "Милан". К счастью, остался Ребров, в пару к которому киевляне приобрели в Первой лиге России никому не известного узбекского форварда Максима Шацких. Новичок сделал существенный вклад в преодоление двух квалификационных раундов – по два гола "Жальгирису" и "Ольборгу". А вот в первом групповом этапе его реализация вызвала немало нареканий – только один гол "Байеру". Бомбардирскую ношу тянул на себе Ребров (3 гола) и даже центральные защитники Ващук и Головко. "Динамо", откровенно говоря, провалило группу, набрав лишь 7 очков, но благодаря подвигу словенского "Марибора", который в последнем туре отобрал очки у "Байера", финишировало на втором месте – сразу после неудержимого "Лацио".

Второй этап стартовал двумя турами на пересечении ноября-декабря. "Динамо" уступило "Реалу" на заснеженном "Олимпийском", а также неудачно съездило в "Баварию". Забивал только Ребров, поэтому зимой киевляне вновь вышли на трансферный рынок. Им приглянулся грузинский нападающий "Алании" Георгий Деметрадзе – лучший бомбардир чемпионата России-1999 (21 гол).

Деми забил в товарищеском матче "Динамо" против "Милана", но возобновилась Лига чемпионов – и он притих. Тем не менее, киевляне провели невероятный спурт – дважды обыграли "Русенборг" и едва не вывезли три очка с "Сантьяго Бернабеу" (2:2). Перед последним туром "Бавария" уже забронировала за собой первую строчку, а вот "Реал" и "Динамо" имели поровну – по 7 баллов. Чемпиону Украины надо было побеждать мюнхенцев, а также надеяться, что "Реал" потеряет очки в Тронхейме.

Мадридцы повели в счете уже на 4-й минуте – отличился Рауль. А "Динамо" на протяжении 33 минут раскачивало полурезервный состав немецкого гранда. Два очень похожие моменты упустил Георгий Деметрадзе – партнеры разрезными передачами выводили его на свидание с голкипером, но каждый раз лишнее движение форварда позволяло защитникам заблокировать удар.

Где не смог Деметрадзе – там забил Каладзе. На 34-й минуте Александр Головко переадресовал мяч головой на дальнюю штангу, а там Каха буквально с метра затолкал его в ворота – 1:0! После перерыва Деми продолжил терроризировать защиту "Баварии". Опасно со штрафного подкручивал Белькевич. У "Байерна" не шла игра. Оттмар Хитцфельд, разочарованный своими подопечными, грустно покачивал головой. А "Реал" параллельным курсом продолжал вести с минимальным счетом.

В конце концов настойчивость Деметрадзе воплотилась в маленький шедевр. Мамедов вбросил аут, Гусин головой продлил полет мяча, а Георгий в центре штрафной молниеносно сложился и пробил через себя – 2:0! Первый официальный мяч форварда "Динамо" и чисто "грузинская" победа, в которой уже не было никаких сомнений. "Русенборг" же не помог киевлянам – "Реал" занял второе место, хотя и имел заметно худшую разницу забитых-пропущенных, чем "Динамо" (при равном количестве очков на первое место выходили личные встречи конкурентов, где испанцы сыграли лучше – 2:1, 2:2).

"Что ж, все закономерно: такой серьезный турнир, как Лига чемпионов, ошибок не прощает, – подытожил на послематчевой пресс-конференции Алексей Михайличенко, помощник Валерия Лобановского. – Мы потеряли "свои" очки осенью, как раз их нам и не хватило. С другой стороны, в марте "Динамо" совершило небольшой спортивный подвиг, сумев набрать в четырех поединках 10 очков – посредственная команда такого результата вряд ли добилась бы. И если коротко оценивать наше выступление в этом розыгрыше Лиги чемпионов, думаю, оно было достойным".

Стоит упомянуть и о еще одном незабываемом факте из этого матча. На украинском телевидении его комментировал Александр Глывинский в паре с легендарным маэстро спортивных эфиров – грузином Котэ Махарадзе. Тот, как будто имея предчувствие феерической игры своих соотечественников-"динамовцев", с радостью согласился на приглашение в Киев.

– Этот вариант возник благодаря продюсерам тогдашней спортивной редакции Первого Национального, – вспоминает в разговоре с "Футбол 24" Александр Глывинский. – Конечно, для меня это стало подарком судьбы, ведь комментарии Котэ Махарадзе я помнил с детства. Встретиться с ним – это что-то фантастическое.

– Махарадзе оказался очень непосредственным, теплым, душевным человеком. Постоянно шутил. Между нами не было никакой дистанции. Говорил, что у меня "опасная фамилия – Глевински" (Улыбается). За несколько лет до этого был громкий скандал с секретаршей тогдашнего президента США Моникой Левински.

– Параллельно проходил матч "Русенборг" – "Реал". Шла перекличка и там Рауль открыл счет. Махарадзе посмотрел и говорит с таким грузинским колоритом: "Может быть напрасны наши ожидания?" Интересные пассажи... Или, например: "Не забил Деметрадзе – забил Каладзе". Но когда отличился еще и Деметрадзе – радости было через край. Такое удивительное совпадение: приехал Махарадзе и два грузина киевского "Динамо" забили, как на заказ. Это наиболее светлые воспоминания в моей комментаторской карьере.

Лига чемпионов 1999/00. 6 тур 2-го группового этапа

"Динамо" – "Бавария" – 2:0

Голы: Каладзе, 34, Деметрадзе, 72

"Динамо": Шовковский, Мамедов, Герасименко, Головко, Несмачный (Яшкин, 36), Хацкевич (Кардаш, 85), Каладзе, Белькевич, Гусин, Деметрадзе, Ребров (Шацких, 85)

"Бавария": Вессельс, Куффур, Андерсон, Салихамиджич, Линке (Йоханссон, 77), Визингер, Финк, Тарнат, Воциховски, Циклер (Ди Сальво, 35), Санта Крус (Яролим, 77)

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"Первый тайм мы провалили". Как "Динамо" эпически победило "Реал", а Шевченко и Ребров разыграли комбинацию уровня "космос"