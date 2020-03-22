toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Статьи
  3. Овертайм
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛОРЕНСО САНС

"Не забил Деметрадзе – забил Каладзе". Феерическая "грузинская" победа Динамо над Баварией

15:25 695 Читати українською
"Не забил Деметрадзе – забил Каладзе". Феерическая "грузинская" победа Динамо над Баварией
Георгий Деметрадзе удвоил счет
Олег Бабий Олег Бабий

"Футбол 24" вспоминает особенный матч Лиги чемпионов, который состоялся 22 марта 2000 года.

"Мы думали, что сможем повторить этот путь. Но как-то не срослось". Так лаконично хавбек "Динамо" Артем Яшкин подытожил воспоминания о сезоне 1998/99, в котором команда Лобановского дошла до полуфинала. Уже в следующем розыгрыше самого престижного еврокубка киевляне не попадут даже в четвертьфинал, хотя приложат к этому гораздо больше усилий.

Лига чемпионов 1999/00 значительно расширила свою географию и сменила формулу розыгрыша. Теперь после группового этапа шел... второй групповой этап. И только после этого – плей-офф, четвертьфиналы.

"Динамо" проводило первый сезон без Андрея Шевченко, который перешел в "Милан". К счастью, остался Ребров, в пару к которому киевляне приобрели в Первой лиге России никому не известного узбекского форварда Максима Шацких. Новичок сделал существенный вклад в преодоление двух квалификационных раундов – по два гола "Жальгирису" и "Ольборгу". А вот в первом групповом этапе его реализация вызвала немало нареканий – только один гол "Байеру". Бомбардирскую ношу тянул на себе Ребров (3 гола) и даже центральные защитники Ващук и Головко. "Динамо", откровенно говоря, провалило группу, набрав лишь 7 очков, но благодаря подвигу словенского "Марибора", который в последнем туре отобрал очки у "Байера", финишировало на втором месте – сразу после неудержимого "Лацио".

Второй этап стартовал двумя турами на пересечении ноября-декабря. "Динамо" уступило "Реалу" на заснеженном "Олимпийском", а также неудачно съездило в "Баварию". Забивал только Ребров, поэтому зимой киевляне вновь вышли на трансферный рынок. Им приглянулся грузинский нападающий "Алании" Георгий Деметрадзе – лучший бомбардир чемпионата России-1999 (21 гол).

Деметрадзе

Деми забил в товарищеском матче "Динамо" против "Милана", но возобновилась Лига чемпионов – и он притих. Тем не менее, киевляне провели невероятный спурт – дважды обыграли "Русенборг" и едва не вывезли три очка с "Сантьяго Бернабеу" (2:2). Перед последним туром "Бавария" уже забронировала за собой первую строчку, а вот "Реал" и "Динамо" имели поровну – по 7 баллов. Чемпиону Украины надо было побеждать мюнхенцев, а также надеяться, что "Реал" потеряет очки в Тронхейме.

Мадридцы повели в счете уже на 4-й минуте отличился Рауль. А "Динамо" на протяжении 33 минут раскачивало полурезервный состав немецкого гранда. Два очень похожие моменты упустил Георгий Деметрадзе партнеры разрезными передачами выводили его на свидание с голкипером, но каждый раз лишнее движение форварда позволяло защитникам заблокировать удар.

Каладзе

Где не смог Деметрадзе – там забил Каладзе. На 34-й минуте Александр Головко переадресовал мяч головой на дальнюю штангу, а там Каха буквально с метра затолкал его в ворота – 1:0! После перерыва Деми продолжил терроризировать защиту "Баварии". Опасно со штрафного подкручивал Белькевич. У "Байерна" не шла игра. Оттмар Хитцфельд, разочарованный своими подопечными, грустно покачивал головой. А "Реал" параллельным курсом продолжал вести с минимальным счетом.

В конце концов настойчивость Деметрадзе воплотилась в маленький шедевр. Мамедов вбросил аут, Гусин головой продлил полет мяча, а Георгий в центре штрафной молниеносно сложился и пробил через себя – 2:0! Первый официальный мяч форварда "Динамо" и чисто "грузинская" победа, в которой уже не было никаких сомнений. "Русенборг" же не помог киевлянам – "Реал" занял второе место, хотя и имел заметно худшую разницу забитых-пропущенных, чем "Динамо" (при равном количестве очков на первое место выходили личные встречи конкурентов, где испанцы сыграли лучше – 2:1, 2:2).

"Что ж, все закономерно: такой серьезный турнир, как Лига чемпионов, ошибок не прощает, – подытожил на послематчевой пресс-конференции Алексей Михайличенко, помощник Валерия Лобановского. – Мы потеряли "свои" очки осенью, как раз их нам и не хватило. С другой стороны, в марте "Динамо" совершило небольшой спортивный подвиг, сумев набрать в четырех поединках 10 очков – посредственная команда такого результата вряд ли добилась бы. И если коротко оценивать наше выступление в этом розыгрыше Лиги чемпионов, думаю, оно было достойным".

Стоит упомянуть и о еще одном незабываемом факте из этого матча. На украинском телевидении его комментировал Александр Глывинский в паре с легендарным маэстро спортивных эфиров – грузином Котэ Махарадзе. Тот, как будто имея предчувствие феерической игры своих соотечественников-"динамовцев", с радостью согласился на приглашение в Киев.

Махарадзе

– Этот вариант возник благодаря продюсерам тогдашней спортивной редакции Первого Национального, – вспоминает в разговоре с "Футбол 24" Александр Глывинский. – Конечно, для меня это стало подарком судьбы, ведь комментарии Котэ Махарадзе я помнил с детства. Встретиться с ним – это что-то фантастическое.

– Махарадзе оказался очень непосредственным, теплым, душевным человеком. Постоянно шутил. Между нами не было никакой дистанции. Говорил, что у меня "опасная фамилия Глевински" (Улыбается). За несколько лет до этого был громкий скандал с секретаршей тогдашнего президента США Моникой Левински.

– Параллельно проходил матч "Русенборг" – "Реал". Шла перекличка и там Рауль открыл счет. Махарадзе посмотрел и говорит с таким грузинским колоритом: "Может быть напрасны наши ожидания?" Интересные пассажи... Или, например: "Не забил Деметрадзе – забил Каладзе". Но когда отличился еще и Деметрадзе – радости было через край. Такое удивительное совпадение: приехал Махарадзе и два грузина киевского "Динамо" забили, как на заказ. Это наиболее светлые воспоминания в моей комментаторской карьере.

Лига чемпионов 1999/00. 6 тур 2-го группового этапа

"Динамо" – "Бавария" – 2:0

Голы: Каладзе, 34, Деметрадзе, 72

"Динамо": Шовковский, Мамедов, Герасименко, Головко, Несмачный (Яшкин, 36), Хацкевич (Кардаш, 85), Каладзе, Белькевич, Гусин, Деметрадзе, Ребров (Шацких, 85)

"Бавария": Вессельс, Куффур, Андерсон, Салихамиджич, Линке (Йоханссон, 77), Визингер, Финк, Тарнат, Воциховски, Циклер (Ди Сальво, 35), Санта Крус (Яролим, 77)

Страница автора в Facebook

"Первый тайм мы провалили". Как "Динамо" эпически победило "Реал", а Шевченко и Ребров разыграли комбинацию уровня "космос"

blog_ava
Малиновский оказался в эпицентре ужаса – коронавирус полностью парализовал Бергамо
08:00
1511
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Статьи Олег Бабий Овертайм Георгий Деметрадзе Бавария Бавария Лига чемпионов Валерий Лобановский Сергей Ребров Сергей Ребров Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Максим Шацких Максим Шацких Александр Глывинский Каха Каладзе Каха Каладзе
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
34
мин
Милан
19:00
Рома
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук