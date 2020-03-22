Динамо решило продлить карантин из-за чрезвычайной ситуации в Киеве

Игроки киевского клуба не будут возвращаться в расположение команды в ближайшее время.

"В связи с эпидемиологической ситуацией в стране было решено продлить карантин для всех команд Динамо до следующего воскресенья, 29 марта 2020 года.

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Игроки будут поддерживать физическую форму в индивидуальном порядке по заранее предоставленной программе. Руководство и тренерский штаб Динамо ожидают от футболистов клуба обязательного соблюдения правил карантина и выполнения персональных тренировок", – говорится в официальном заявлении клуба.

Напомним, из-за распространения коронавируса в Киеве введен режим чрезвычайной ситуации. На сегодня, 22 марта, в Украине выявлено 47 случаев заболевания.

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