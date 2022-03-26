Грузинский легионер киевлян Георгий Цитаишвили может пополнить колонию представителей УПЛ в чемпионате Венгрии.

Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили близок к переходу в Ференцварош, сообщает журналист Дима Шарикадзе на своей странице в социальной сети Твиттер.

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Венгерский клуб уже начал переговоры с киевлянами по подписанию 21-летнего вингера. Если клубы достигнут соглашения по сумме трансфера, то переход состоится в ближайшее время.

Напомним, Цитаишвили первую половину сезона провел в аренде в одесском Черноморце, где в 15 матчах забил 1 гол. Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро.

К слову, сейчас Георгий находится в Грузии и поддерживает форму с Динамо Тбилиси.

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