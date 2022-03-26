Суркіс погодився продати Цітаішвілі – потенційний покупець вже вступив у переговори з Динамо
Грузинський легіонер киян Георгій Цітаішвілі може поповнити колонію представників УПЛ у чемпіонаті Угорщини.
Півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі близький до переходу у Ференцварош, повідомляє журналіст Діма Шарікадзе на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.
Де Пена близький до переходу у чемпіонат Бразилії – раніше вінгер Динамо відмовився повертатись на батьківщину
Угорський клуб вже розпочав переговори з киянами щодо підписання 21-річного вінгера. Якщо клуби досягнуть угоди щодо суми трансферу, то перехід відбудеться найближчим часом.
Нагадаємо, Цітаішвілі першу половину сезону провів в оренді в одеському Чорноморці, де у 15 матчах забив 1 гол. Transfermarkt оцінює гравця в 1 млн євро.
До слова, нині Георгій перебуває у Грузії та підтримує форму з Динамо Тбілісі.
Росія напала на Україну: Шахтар заперечив відставку Де Дзербі, Сидорчук відмовився йти з Динамо, заяви Реброва (LIVE)