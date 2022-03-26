Полузащитник Динамо Карлос Де Пена достиг устной договоренности с Васко да Гама, сообщает журналист Луис Сесар Мерто на своей странице в социальной сети Твиттер.

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Отмечается, что сейчас идет работа юристов по заключению контракта с бразильцами. По условиям предстоящего соглашения, уругваец будет выступать за представителя Серии В на правах аренды без права выкупа до 30 июня.

К слову, ранее Де Пена отклонил предложение Насьоналя из Монтевидео.

Напомним, контракт уругвайца с Динамо действует до 31 декабря 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 3,5 млн евро.

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