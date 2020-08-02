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Суркис: Семин мог бы работать в Динамо и сегодня, если бы ни оказался таким хлюпиком

21:10 - Читати українською
Суркис: Семин мог бы работать в Динамо и сегодня, если бы ни оказался таким хлюпиком
Суркис и Семин / фото ФК Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис неожиданно раскритиковал Юрия Семина из-за его ухода из киевского клуба.

"Последние годы мы не попадаем в Лигу Чемпионов. Смена поколений. И вот свободный Мирча Луческу. Тренер с именем, добивался с нашим основным противником очень хороших результатов. Мне удается его пригласить. Он будет, наверное, просить какие-то усиление, трансферы. Супер, так повезло. Человек знает чемпионат изнутри, знает, как противостоять этим командам.

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А придет иностранный тренер и скажет: "Да, вопросов нет. Я в новой стране. Мне надо все здесь изучить, понять, посмотреть". Почему у Семина сразу получилось? Потому что он в этой среде работал. Не имеет значения, он работал в России или здесь. Он знает эту среду очень хорошо. Наш чемпионат. Считаю, что Семин сделал идеальную работу в Динамо.

Просто если бы он не оказался таким, я бы сказал, хлюпиком, который побежал по своим акциям в Локомотив, может, он бы и по сей день работал в Динамо. Вот он побежал, второй раз вошел в эту реку, но уже отношение к нему было другое, даже у болельщиков", – поделился Суркис в эфире телеканала 112.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис Юрий Юрий Семин Мирча Мирча Луческу
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