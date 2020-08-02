Суркіс: Сьомін міг би працювати в Динамо і до сьогодні, якби не виявився таким нікчемою

"Останні роки ми не потрапляємо в Лігу Чемпіонів. Зміна поколінь. І ось вільний Мірча Луческу. Тренер з іменем, який досягав з нашим основним противником дуже хороших результатів. Мені вдається його запросити. Він буде, напевно, просити якісь підсилення, трансфери. Супер, що так пощастило. Людина знає чемпіонат зсередини, знає, як протистояти цим командам.

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А прийде іноземний тренер і скаже: "Так, питань немає. Я в новій країні. Мені треба все тут вивчити, зрозуміти, подивитися". Чому у Сьоміна відразу вийшло? Тому що він в цьому середовищі працював. Немає значення, він працював в Росії або тут. Він знає це середовище дуже добре. Наш чемпіонат. Вважаю, що Сьомін зробив ідеальну роботу в Динамо.

Просто якби він не виявився таким, я би сказав, нікчемою, який побіг за своїми акціями в Локомотив, може, він би і до цього дня працював в Динамо. Ось він побіг, другий раз увійшов в цю річку, але вже ставлення до нього було інше, навіть у вболівальників", – поділився Суркіс в ефірі телеканалу 112.

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