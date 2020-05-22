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Суркис сделал главный вывод после ничьей с Рухом

20:43 86 Читати українською
Суркис сделал главный вывод после ничьей с Рухом
Игорь Суркис / Фото из открытых источников

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал нулевую ничью в спарринге против Руха.

Товарищеские матчи
Динамо Киев
0
0 : 0
0
Рух
14:00 22:05:2020
завершено
 

"Получил большое удовольствие, потому что наконец-то возобновился футбол. Спарринг был хорошим. Рух – приличная команда с большой самоотдачей, которая может играть в Премьер-лиге Украины. Учитывая, что после карантина команды готовы процентов на 50, игра мне понравилась.

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Футбол начался – это главный вывод, который мы можем сделать после этой игры. Рух мне нравится, а ваш президент Козловский – молодец, делает инфраструктуру. Я очень много слышал, еще непременно приеду посмотрю воочию. Он, кстати, меня уже пригласил. Огромное уважение ему, он развивает футбол! Только мои аплодисменты!", – цитирует Суркиса официальный сайт Руха.

Напомним, матч против лидера Первой лиги стал для Динамо дебютным после двухмесячного перерыва.

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blog_ava
Динамо – Рух: чемпиона мира наказывают, (не)приятный сюрприз, слабая игра с клубом Первой лиги, 3 динамовца без замен
19:30
772
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис Григорий Козловский Динамо Киев - Рух
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