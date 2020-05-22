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Суркіс зробив головний висновок після нічиєї з Рухом

20:43 2600 Читать на русском
Суркіс зробив головний висновок після нічиєї з Рухом
Ігор Суркіс / Фото з відкритих джерел

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував нульову нічию у спарингу проти Руха.

Товариські матчі
Динамо
0
0 : 0
0
Рух
14:00 22:05:2020
завершено
 

"Отримав велике задоволення, бо нарешті відновився футбол. Спаринг був хорошим. Рух – пристойна команда з великою самовіддачею, яка може грати у Прем’єр-лізі України. Зважаючи, що після карантину команди готові відсотків на 50, гра мені сподобалась.

Динамо – Рух – відеоогляд матчу

Футбол почався – це головний висновок, який ми можемо зробити після цієї гри. Рух мені подобається, а ваш президент Козловський – молодець, робить інфраструктуру. Я дуже багато чув, ще неодмінно приїду подивлюсь на власні очі. Він, до речі, мене вже запросив. Величезна повага йому, він розвиває футбол! Тільки мої оплески!", – цитує Суркіса офіційний сайт Руха.

Нагадаємо, матч проти лідера Першої ліги став для Динамо дебютним після двомісячної перерви.

Динамо – Рух: чемпіона світу карають, (не)приємний сюрприз, слабка гра з клубом Першої ліги, лише 3 динамівці без замін

blog_ava
Динамо – Рух: онлайн-трансляція і повне відео матчу
13:50
6170
Теги
Динамо Динамо Ігор Суркіс Григорій Козловський Динамо - Рух
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