Суркіс зробив головний висновок після нічиєї з Рухом

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував нульову нічию у спарингу проти Руха.

"Отримав велике задоволення, бо нарешті відновився футбол. Спаринг був хорошим. Рух – пристойна команда з великою самовіддачею, яка може грати у Прем’єр-лізі України. Зважаючи, що після карантину команди готові відсотків на 50, гра мені сподобалась.

Динамо – Рух – відеоогляд матчу

Футбол почався – це головний висновок, який ми можемо зробити після цієї гри. Рух мені подобається, а ваш президент Козловський – молодець, робить інфраструктуру. Я дуже багато чув, ще неодмінно приїду подивлюсь на власні очі. Він, до речі, мене вже запросив. Величезна повага йому, він розвиває футбол! Тільки мої оплески!", – цитує Суркіса офіційний сайт Руха.

Нагадаємо, матч проти лідера Першої ліги став для Динамо дебютним після двомісячної перерви.

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