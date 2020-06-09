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Суркіс різко відреагував на чутки про зміну тренера в Динамо

13:10 1963 Читать на русском
Суркіс різко відреагував на чутки про зміну тренера в Динамо
Ігор Суркіс / фото: ФК Динамо

Президент київського Динамо Ігор Суркіс прокоментував чутки щодо можливої зміни тренера киян.

"Є одне золоте правило, випробуване життям – ніколи не давай поради, коли тебе про це не просять. Тим паче – нав'язливі поради.

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Ця істина може бути застосована і у випадку з моїм вибором тренера для Динамо. Усім велике спасибі за турботу, але подібних рекомендацій я не потребую. Прошу не заважати команді тренуватися. Тому пропоную змінити тему", – поділився Суркіс у коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, останнім часом Динамо пов'язують з інтересом до таких фахівців, як Юрій Сьомін, Сергій Ребров та Ерол Булут. Столична команда під керівництвом Олексія Михайличенка демонструє нестабільні результати – "біло-сині" посідають третє місце в турнірній таблиці УПЛ з 49 очками в активі.

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Теги
Динамо Динамо Ігор Суркіс Юрій Сьомін Юрій Сьомін Ерол Булут Ерол Булут Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко
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