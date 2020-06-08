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Иностранный тренер в Динамо: Шаблий прокомментировал информацию о возможных переговорах

23:31 12 Читати українською
Иностранный тренер в Динамо: Шаблий прокомментировал информацию о возможных переговорах
Эрол Булут / Фото из открытых источников

Известный агент Вадим Шаблий опроверг сотрудничество с турецким наставником Аланьяспора Эролом Булутом.

"Информация о том, что я якобы веду переговоры с киевским Динамо от имени турецкого тренера Эрола Булута не отвечает действительности.

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Я не знаком с ним, никогда не встречался и никаких контактов от его имени с руководством Динамо у меня не было. Турецкие СМИ или представители Булута могут не придумывать фантастические трансферы – думаю, это всего лишь попытка добавить в резюме тренера несуществующий интерес со стороны такого известного клуба, как Динамо", – написал Шаблий на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, ранее турецкие СМИ распространили информацию о контактах 45-летнего наставника с боссами киевского клуба – будто бы Булут передал руководству Динамо свой проект развития команды. Отмечалось, что специалист вышел на Динамо благодаря известному агенту Вадиму Шаблию.

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Динамо Киев Динамо Киев Вадим Шаблий Эрол Булут Эрол Булут
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