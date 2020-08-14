Суркис раскрыл бюджет и настоящие источники доходов Динамо

"У нас бюджет на сегодня 30-35 млн долларов, где дотационных денег около 15-20 млн. Их приходится акционерам добавлять в футбольный клуб Динамо Киев. Почему? Потому что от билетов мы ничего не получаем. От атрибутики, к сожалению, мы ничего не получаем.

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А если мне говорят о том, что плохо используется бренд Динамо и на этом можно зарабатывать, я вам скажу откровенно: на любую зарплату я готов взять людей на год или два для эксперимента. Пусть придут и покажут, как это можно делать. Вот просто покажут, а не болтают языком, что якобы магазины не открывают.

У нас огромный магазин, мы платим аренду на Олимпийском стадионе, сами разрабатываем дизайн одежды на продажу. Но, поймите, вот была футболка New Balance, она дорога. Хорошая лицензионная футболка стоит около 40-50 евро. Сегодня это дорого для наших граждан", – пояснил Суркис в интервью НВ.

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