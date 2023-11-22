Бывший футболист Динамо Александр Алиев служит в ВСУ. Президент "бело-синих" Игорь Суркис рассказал, как изменилось его отношение к экс-игроку киевлян.

"Все объединились, и так должно быть. У нас один враг, и все должны помогать - каждый чем может. Экс-футболисты Динамо - Алиев, Ващук - делают свое дело, защищая нашу страну.

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Интервью Алиева было словами настоящего мужика, который, имея корни в России, не хочет разговаривать с отцом. Это вызывает у меня большое уважение, я дважды просматривал это интервью", – цитирует Суркиса официальный сайт Динамо.

Напомним, Александр Алиев – этнический россиянин, родившийся в Хабаровске. После начала полномасштабного вторжения окупантов он резко осудил своих бывших соотечественников и вступил в ряды ВСУ.

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