Суркис рассказал, что изменил Михайличенко в Динамо

Президент киевского Динамо Игорь Суркис рассказал, что позволило столичной команде улучшить свои результаты в последних матчах УПЛ.

"Перерыв тем, кто не едет в сборную, необходим. Сыграли такое количество матчей еще и на фоне больших нагрузок. Михайличенко изменил тренировочный процесс. Появилась агрессивность, команда не пропускает. Главное – надежность в обороне, а в атаке всегда будет возможность забить.

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Футболисты, которые останутся, отдохнут пару дней и будут набирать кондиции. Плюс ротация активно применяется, по 4-5 человек в каждом матче при Михайличенко. В противном случае команда не выдержала бы такой график. Раньше у нас такой ротации не было", – сказал Суркис Футбольному формату.

Напомним, в 10-м туре УПЛ Динамо разгромило Колос – 4:0. Команда Алексея Михайличенко занимает третье место в турнирной таблице, отставая от Шахтера на 10 очков.

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