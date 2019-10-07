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Суркис: Мы не представляем Динамо без Миколенко

08:51 145 Читати українською
Суркис: Мы не представляем Динамо без Миколенко
Виталий Миколенко / Футбол 24

Президент Динамо Игорь Суркис оценил выступление своих игроков в матче десятого тура УПЛ против Колоса.

55’ Максим Максименко
 
Владимир Шепелев 49’
Виктор Цыганков 56’
Артем Беседин 66’
Артем Беседин 81’
Беньямин Вербич 90+6’
49’ Владимир Шепелев
55’ Максим Максименко
56’ Виктор Цыганков
66’ Артем Беседин
81’ Артем Беседин
90+6’ Беньямин Вербич

"Вот Цитаишвили дали шанс, и я считаю, он им воспользовался, даже несмотря на то, что не забил в том моменте. Считаю, что в таких матчах того же Попова нужно выпускать раньше, чтобы игроки набирались опыта.

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Чемпионами мира просто так не становятся. Это будущее Динамо. И, самое главное, чтобы они это понимали, и тем шансом, который им дают, воспользовались. Как этим шансом воспользовался Миколенко. Мы не представляем Динамо без Миколенко, а ему всего лишь 19 лет. Он становится мужиком, у него большое будущее.

Надеюсь, чемпионат будет прогрессировать, а пока нужно надеяться на своих молодых ребят, таких, как Попов, Супряга. В команде U-19 играют ребята из U-17, думаешь, кого ни возьми – то бы и заиграл. Нужно, чтобы они росли и прогрессировали", – цитирует Суркиса пресс-служба Динамо.

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Колос - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Георгий Цитаишвили Георгий Цитаишвили Игорь Суркис Виталий Миколенко Виталий Миколенко
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