Суркіс розповів, що змінив Михайличенко в Динамо

Президент київського Динамо Ігор Суркіс розповів, що дозволило столичній команді покращити свої результати в останніх матчах УПЛ.

"Перерва тим, хто не їде в збірну, необхідна. Зіграли таку кількість матчів ще й на тлі великих навантажень. Михайличенко змінив тренувальний процес. З'явилася агресивність, команда не пропускає. Головне – надійність в обороні, а в атаці завжди буде можливість забити.

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Футболісти, які залишаться, відпочинуть пару днів і будуть набирати кондиції. Плюс ротація активно застосовується, по 4-5 чоловік в кожному матчі при Михайличенку. В іншому випадку команда не витримала б такий графік. Раніше у нас такої ротації не було", – сказав Суркіс Футбольному формату.

Нагадаємо, у 10-му турі УПЛ Динамо розгромило Колос – 4:0. Команда Олексія Михайличенка посідає третє місце у турнірній таблиці, відстаючи від Шахтаря на 10 очок.

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