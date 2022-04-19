"Не знаю. УАФ нас не собирает, с нами никто ничего не обсуждает. Мы на связи с УПЛ, но решение все равно принимает исполком УАФ. Какое бы ни было решение, но мы должны понимать, когда стартуем. Мое мнение: за сегодняшних условий доиграть чемпионат нереально. Чемпионство и медали я не хочу обсуждать. Есть регламентные нормы, пусть принимает решение УАФ по спортивному принципу. Сегодня не стоит вопрос чемпионства – главное, чтобы закончились ужасы, происходящие в нашей стране.

Динамо договорилось об объединении с Шахтером, но все испортил Де Дзерби

Что будет с украинским футболом после войны? Я уверен, что в нашей стране будет футбол, и все клубы восстановятся. Если будет развиваться страна, будет развиваться и футбол. Необходимо восстанавливать футбольную инфраструктуру. У Десны разрушен стадион, но я уверен, что президент черниговского клуба – амбициозный парень, сохранит команду. Для того чтобы ее сохранить, нужно где-то тренироваться. Насколько мне известно, что-то пострадало у Полесья. Динамо от себя сделает все возможное, чтобы наш футбол восстановился и продолжил радовать болельщиков.

У Динамо с инфраструктурой все хорошо. Сегодня она находится в идеальном состоянии. Не исключаю, что мы предоставим поля для тренировок командам, имеющим проблемы с инфраструктурой. У нас для этого достаточно полей", – цитирует Суркиса FanDay .

Напомним, на момент полномасштабного вторжения россиян Шахтер опережал Динамо на 2 зачетных балла. После 15 туров (половины УПЛ) первыми шли киевляны. Сейчас продолжаются дискуссии: стоит ли признавать чемпионат сыгранным, если да, то кому давать золотые медали.