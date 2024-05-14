Министерство молодежи и спорта на своем сайте опубликовало приказ о признании ФК Карпаты критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

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Интересно, что "зелено-белые" стали первым клубом ПФЛ, получившим такой статус. Ранее команда уже гарантировала себе путевку в УПЛ на следующий сезон.

Напомним, статус "критически важного" позволяет не мобилизовать 50% военнообязанных работников. В случае наличия обоснованной потребности количество военнообязанных, которые подлежат бронированию, может превышать 50%.

К слову, Карпаты стали седьмым клубом в когорте критически важных – ранее таковыми признали Шахтер, Динамо, СК Днепр-1, Оболонь, Кривбасс и Зарю, а также Украинскую ассоциацию футбола и украинскую Премьер-лигу.

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