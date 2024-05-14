– Ничья – это больше достижение или потеря для вас?

– Это потеря, однозначно, по игре, по моментам. Есть такой осадок очень.

Колос – ЛНЗ и Заря – Верес: видеообзоры матчей УПЛ

– Чего не хватило? Потому что индивидуально, казалось, команда на голову сильнее Вереса.

– Забитого мяча. Надо реализовывать моменты.

– Можно сказать, что в конце сезона команде уже эмоций не хватает?

– Нет, настрой был очень хороший. Вы видели, что в конце играли очень активно, и ребята переживают. Поэтому я не скажу, что нет эмоций. Это их работа, и они ее делают.

– Верес чем-то удивил? Потому что с первых минут побежали, им надо было выигрывать.

– Верес – очень хорошая команда, функционально очень готова. Когда стоишь над пропастью – то есть силы, которые дают им возможность бороться. Поэтому всегда тяжело бороться или с аутсайдерами, или с лидерами – у команды есть двойная мотивация.

У нас тоже она двойная, потому что тяжелый сезон, мы выходили, помните, с какого места. Как говорит Скрипник, труднее бороться за выживание, чем за призовые места, – сказал Коваль в комментарии FootballHub.

Напомним, ничья с Вересом гарантировала Заре сохранение прописки в элитном дивизионе – после 28-ми туров луганчане в турнирной таблице УПЛ идут девятыми, набрав 32 очка.

Заря расписала ничью с Вересом – луганчане официально сохранили прописку в УПЛ на следующий сезон