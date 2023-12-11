Динамо – Оболонь – 2:0 – видео голов и обзор матча с двумя удалениями
11 декабря 19:20 - Читати українською
Динамо дожало Оболонь в поединке 17-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.
завершено
67’ Олабиран Бенито
89’ Владислав Ванат
Артём Вовкун 13’
Тарас Мороз 84’
13’ Артём Вовкун
67’ Олабиран Бенито
84’ Тарас Мороз
89’ Владислав Ванат
Уже на 13-й минуте Оболонь осталась в меньшинстве. Вовкун сорвал выход Ваната на рандеву с кипером и увидел перед собой прямую красную. Впрочем, Динамо до середины второго тайма не могло воспользоваться численным преимуществом.
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Помог выход Бенито. "Джокер" Александра Шовковского лучше всех среагировал на отскок, оттер Прокопенко и "прошил" экс-кипера Динамо Кичака. Доигрывала Оболонь вообще вдевятером – Мороз нахватал 2 желтых. Грубость "пивоваров" привела еще и к пенальти, с которого Ванат оформил финальные 2:0.
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