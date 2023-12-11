Уже на 13-й минуте Оболонь осталась в меньшинстве. Вовкун сорвал выход Ваната на рандеву с кипером и увидел перед собой прямую красную. Впрочем, Динамо до середины второго тайма не могло воспользоваться численным преимуществом.

Динамо выстрадало победу в дерби – 2 удаления и пенальти, джокер Шовковского решает, воспитанник чуть не прибил

Помог выход Бенито. "Джокер" Александра Шовковского лучше всех среагировал на отскок, оттер Прокопенко и "прошил" экс-кипера Динамо Кичака. Доигрывала Оболонь вообще вдевятером – Мороз нахватал 2 желтых. Грубость "пивоваров" привела еще и к пенальти, с которого Ванат оформил финальные 2:0.