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Суркис раскритиковал несвоевременное решение об остановке УПЛ, которое может дорого обойтись Динамо

13:09 135 Читати українською
Суркис раскритиковал несвоевременное решение об остановке УПЛ, которое может дорого обойтись Динамо
Игорь Суркис / Кадр из программы Профутбол

Президент Динамо Игорь Суркис убежден, что УПЛ должна была идти на паузу сразу после первого этапа.

"Я не говорю, что мне выгодно, а что нет. Второй этап мы обязаны были не начинать в той ситуации, которая была во всем мире, где были остановлены чемпионаты. Кроме того, еще до начала 23 тура было известно, что играем без зрителей. А когда играли на Кубок, все уже знали, что это последний матч со зрителями.

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Этот тур не надо было начинать. Остановить чемпионат так, как он и был, то есть без разделения на шестерки. И от этого уже плясать. А так у нас получилась смесь ни того, ни другого – начали, не закончили. Вот такая моя позиция. Как будет – будем советоваться и решать. У нас есть, с кем советоваться, есть ФИФА, УЕФА, будем смотреть последствия в других чемпионатах", – подчеркнул Суркис в комментарии Великому Футболу.

Напомним, Динамо едва не больше всех пострадал от решения провести 23 тур УПЛ. После первого этапа киевляне удерживали место в зоне Лиги чемпионов, но ничья с Десной откинула "бело-синих" на третье место позади Шахтера и Зари.

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11:10
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Динамо Киев Динамо Киев коронавирус Игорь Суркис
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