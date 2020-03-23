Суркис раскритиковал несвоевременное решение об остановке УПЛ, которое может дорого обойтись Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис убежден, что УПЛ должна была идти на паузу сразу после первого этапа.

"Я не говорю, что мне выгодно, а что нет. Второй этап мы обязаны были не начинать в той ситуации, которая была во всем мире, где были остановлены чемпионаты. Кроме того, еще до начала 23 тура было известно, что играем без зрителей. А когда играли на Кубок, все уже знали, что это последний матч со зрителями.

УПЛ рассматривает два варианта досрочного завершения сезона – Динамо может серьезно пострадать

Этот тур не надо было начинать. Остановить чемпионат так, как он и был, то есть без разделения на шестерки. И от этого уже плясать. А так у нас получилась смесь ни того, ни другого – начали, не закончили. Вот такая моя позиция. Как будет – будем советоваться и решать. У нас есть, с кем советоваться, есть ФИФА, УЕФА, будем смотреть последствия в других чемпионатах", – подчеркнул Суркис в комментарии Великому Футболу.

Напомним, Динамо едва не больше всех пострадал от решения провести 23 тур УПЛ. После первого этапа киевляне удерживали место в зоне Лиги чемпионов, но ничья с Десной откинула "бело-синих" на третье место позади Шахтера и Зари.

Золоті "нульові": Шева на піку, коаліція проти Динамо, найбрудніший форвард Шахтаря і ще 27 фото "старої школи"