УПЛ рассматривает два варианта досрочного завершения сезона – Динамо может серьезно пострадать

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий не исключает, что чемпионат придется завершить окончательно.

"Если не сможем закончить чемпионат в сроки, которые установил УЕФА, то будем решать с клубами. У нас будет два варианта: завершить чемпионат так, как он выглядит сейчас, или учесть только первый этап, без 23 тура. Будем предлагать эти два сценария.

Сидорчук выступил против досрочного завершения УПЛ – причина не в "бронзе" Динамо

По вылету также есть несколько вариантов, но пока объявлять мы их не будем. Нам надо провести дополнительные консультации с УАФ. Можно расширить лигу, какие-то кардинальные меры принять. Надо, чтобы все было согласовано с УАФ", – сказал Дикий в эфире программы ПроФутбол.

Отметим, что 23 тур никак не повлиял на первое (Шахтер) и последнее (Карпаты) место чемпионата, а вот вторая позиция изменилась. По итогам первого этапа в зоне Лиги чемпионов шло Динамо, но в 23 туре киевляне поделили очки с Десной и пропустили вперед Зарю.

"Роздуті бюджети і 100-мільйонні трансфери – це вже історія": Олег Смалійчук – про футбольний бізнес в умовах колапсу