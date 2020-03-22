Золоті "нульові": Шева на піку, коаліція проти Динамо, найбрудніший форвард Шахтаря і ще 27 фото "старої школи"

Потужна доза ностальгії від "Футбол 24".

1. Ян Коллер і Томаш Росіцкі – чеська сторінка в історії дортмундської Борусії 2001-06 років. Вони доклалися до чемпіонського титулу-2002 і успішно билися проти київського Динамо у Лізі чемпіонів.

2. Хуан Себастьян Верон і Девід Бекхем рекламують Pepsi.

3. Примхливий французький форвард Ніколя Анелька із Кубком чемпіонів-2000. Того вечора у фіналі Ліги чемпіонів Реал розгромив Валенсію – 3:0. На дальньому плані бачимо Лоренсо Санса, тодішнього президента "Королівського клубу", який вчора програв коронавірусу свій останній бій. Бій за життя...

4. Зовсім юний Кріштіану Роналду, вінгер лісабонського Спортінга, блокує удар Дерлея, досвідченого форварда Порту.

5. Джеймі Каррагер проти Марка Овермарса – підкат з фолом. На початку "нульових" Ліверпуль та Барселона перетиналися у двох сезонах поспіль. Спершу мерсисайдці вибили суперника у півфіналі Кубка УЄФА 2000/01 (0:0, 1:0), згодом Барса взяла переконливий реванш у Лізі чемпіонів (3:1, 0:0).

6. Впізнали? Поль Погба у молодіжній команді французького Гавра (2007-09 роки).

7. Одне з найспекотніших Ель Класіко першої половини "нульових". Тьягу Мотта прихопив за горлянку самого Зідана, але Зізу не зважає – поривається, щоб вчепитися у Луїса Енріке.

8. Лаціо представляє зіркового новачка перед стартом сезону 2001/02. Гаїска Мендьєта приїхав у статусі капітана незабутньої куперівської Валенсії, проте за три роки так і не зуміє освоїтися в Кальчо.

9. Хав'єр Савіола (ліворуч) і Хуан Пабло Сорін (праворуч) під наглядом ветерана Аріеля Ортеги у таборі збірної Аргентини.

10. Страйкер Карім Бензема і неперевершений маестро штрафних ударів Жунінью Пернамбукану. Навіть найгрізніших суперників вони змушували віддавати належне Ліону.

11. Фернандінью кинувся на амбразуру (під удар) Віталія Мандзюка. Українське Класичне!

12. Одного разу у Манчестері. Кріштіану Роналду, Дієго Форлан і Руд ван Ністелрой – не атака, а мрія!

13. У 2000-му шалено перспективний форвард Мальме Златан Ібрагімовіч приїхав у лондонський Арсенал, але... "Я не проходитиму медогляд. Або ви мене купуєте, або ні", – поставив ультиматум Венгеру. Мсьє Арсен не любив таких вибриків.

14. Олівер Кан і Міхаель Баллак: 789 матчів за Баварію на двох.

15. На цьому фото у Неймара ще молоко на губах не обсохло. Свій шлях у молодіжній команді Сантоса він розпочав далекого 2003-го.

16. Валенсійські тезки: Давід Сілва і Давід Вілья разом феєрили за "кажанів" у 2005-10 роках.

17. У 2004-07 роках Мірослав Клозе виступав за Вердер: 132 матчі, 63 голи.

18. Кумедний, ще схожий на "гидке каченя" Ліонель Мессі, Роналдінью, який навіть не здогадується, що опиниться за гратами, і легендарний мексиканський кіпер Хорхе Кампос.

19. Френк Лемпард і Жозе Моурінью під час першої (і найуспішнішої) каденції португальця на Стемфорд Брідж.

20. Перед тим, як переїхати у Турин і стати легендою Ювентуса, Джорджо К'єлліні провів ударний сезон 2004/05 за Фіорентину.

21. Іспанська діаспора в Арсеналі: Хосе Антоніо Рейєс і юний Сеск Фабрегас.

22. Форвард Ювентуса Златан Ібрагімовіч затуляє балакучий ротик Роберто Карлосу із Реала.

23. Могутній нідерландець Едвін ван дер Сар у період виступів за Фулхем (2001-05 роки).

24. Пам'ятний для нас сезон ЛЧ 2002/03, який тоді складався із двох групових етапів. У першому з них Динамо обіграло Ньюкасл, а проти Фейєнорда здобуло 4 очки, проте дві поразки Ювентусу залишили киян за бортом єврокубків.

На фото – другий груповий етап, у якому наші англійські кривдники перетнулися з Інтером. Фабіо Каннаваро не зумів зупинити Алана Ширера, який на Джузеппе Меацца оформив дубль.

25. Дуель спринтерів: Лео Мессі проти Ар'єна Роббена, який ще із шевелюрою і в Челсі.

26. Алешандре Пато, гравець молодіжної команди Інтернасьйонала Аліссон Бекер і... Луїс Адріано, брудні прийоми якого досі згадують в РПЛ. Та й ми маємо що згадати.

27. Легендарний Альфредо Ді Стефано вітає Фабіо Каннаваро із "Золотим м'ячем-2006".

28. Мартін Палермо у рідній стихії – на самісінькому вістрі атаки. У футболці Бока Хуніорс наколотив 236 голів!

29. Верон vs Кака. Коли у Дербі делла Мадонніна всі легальні аргументи вичерпувалися, навіть геніальні Режисери Гри не соромилися розпускати руки.

30. Улюбленці Сан-Сіро. Тандем Анчелотті та Шевченка здобув для Мілана чемпіонський титул, Кубок та Суперкубок Італії, Суперкубок УЄФА і, звісно ж, Лігу чемпіонів.

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Золоті 60-ті і сива давнина: колиска Динамо, трагедія проклятого капітана, 383 голи і ще 27 фото "старої школи"