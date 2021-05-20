Динамо официально еще не утвердило уход Алексея Михайличенко с должности спортивного директора. Противником выступает Игорь Суркис, сообщает Meta-ratings.

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Президент "бело-синих" еще не подписал заявление об увольнении Михайличенко, ведь не хочет видеть его в Украинской ассоциации футбола, где ему уже якобы подготовили должность. Пока не исключено, что Алексей Александрович на время уйдет в отпуск, а потом клуб и специалист вернутся к рассмотрению этого вопроса.

Напомним, Михайличенко работал в киевском клубе спортивным директором с 2013 по 2019 годы, после чего стал главным тренером. Специалист покинул пост наставника после сезона 2019/20 и вернулся на прежнюю должность.

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