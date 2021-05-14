Спортивный директор Динамо Алексей Михайличенко будто бы уже покинул свой пост.

Михайличенко в телефонном разговоре с Игорем Суркисом признался, что ему некомфортно в должности спортивного директора Динамо, сообщает Футбол News.

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Беседа состоялась еще 10 мая, а 12-го экс-тренер Динамо подтвердил свое намерение уйти и написал заявление об увольнении. Отмечается, что наставник киевлян Мирча Луческу не причастен к такому решению. "Бело-синие" уже определились с потенциальной заменой – новым спортивным директором клуба может стать Владимир Бессонов, который работает тренером-селекционером с 2015 года.

Напомним, Михайличенко работал в киевском клубе Спортдир с 2013 по 2019 годы, после чего стал главным тренером. Специалист покинул пост наставника после сезона 2019/20 и вернулся на прежнюю должность.

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