После ухода из киевского Динамо, где Алексей Михайличенко занимал должность спортивного директора, экс-звезда "бело-синих" может претендовать на две должности в структуре УАФ, сообщает Meta Ratings.

Михайличенко покинул Динамо – новым спортивным директором может стать другая легенда киевлян

Первая – технический директор УАФ, вторая – Комитет сборных УАФ, которым сейчас руководит Мирон Маркевич. Опытному специалисту уже исполнилось 70 лет, а согласно последнему Уставу организации, специалисты такого возраста уже не имеют права переизбираться на эту должность.

По инофрмации источника, на Конгрессе УАФ в Харькове 24 мая Маркевичу, как исключение, продлят контракт до окончания финальной части чемпионата Европы. После этого должность станет вакантной.

Напомним, Михайличенко работал в киевском клубе спортдиром с 2013 по 2019 годы, после чего стал главным тренером. Специалист покинул пост наставника после сезона 2019/20 и вернулся на прежнюю должность. К слову, сейчас в УАФ уже работают несколько известных в прошлом футболистов: Олег Протасов, Олег Блохин, Игорь Беланов и Анатолий Демьяненко.

Луческу на коні, полтавська магія, тренерські відкриття і скандали у чемпіонаті безхатченків – підсумки УПЛ 2020/21