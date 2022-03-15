"Для меня лично и для нашего клуба футбол сейчас – это, прежде всего, безопасность наших воспитанников. Мальчишки из ДЮФШ имени Лобановского отправлены заграницу, где восстанавливаются психологически и продолжают заниматься любимым делом.

Если смотреть в будущее, то я уверен, что Украина восторжествует, и что мы вернемся к тому, чем занимались до войны. Наш клуб примет посильное участие в восстановлении Украины в послевоенное время. Понятно, что мы будем по-прежнему заниматься и развитием футбола. Сейчас приоритет для всех – это человеческая жизнь, а остальное – после войны.

Суркис сделал первое публичное заявление по поводу войны – президент Динамо раскрыл свое отношение к действиям России

Что с первой командой? Главное, что в безопасности их семьи. Мы приложили максимум усилий, чтобы родные и близкие футболистов Динамо получили помощь и безопасность. Игроки команды также находятся в безопасности, но относительной. К сожалению, из-за действий российских военных в нашей стране нет безопасного места на сто процентов.

Насколько я знаю, наши футболисты тоже активно помогают на гуманитарном фронте. Только не кричат ​​об этом на каждом углу. Сейчас такая ситуация, что действия важнее слов. У нашей страны есть профессиональные спикеры, которые информируют людей о том, что происходит, а нам всем лучше меньше говорить и больше делать.

"Луческу должен уйти": ультрас Динамо сделали заявление относительно действий Суркисов и других лиц клуба во время войны

Динамо продолжит оказывать помощь стране. Мы верим в победу Украины, верим, что вернется мир, что независимую и свободную Украину ждет благополучие и спокойствие. Слава Украине!" – цитирует Суркиса пресс-служба Динамо.

Россия напала на Украину: Дзюба внезапно прозрел в преступной войне против украинцев, ответ Суркиса фанам Динамо (LIVE)