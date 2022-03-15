"Для мене особисто і для нашого клубу футбол зараз – це насамперед безпека наших вихованців. Хлопчаки з ДЮФШ імені Лобановського відправлені закордон, де відновлюються психологічно та продовжують займатися улюбленою справою.

Якщо дивитися в майбутнє, то я впевнений, що Україна переможе і що ми повернемося до того, чим займалися до війни. Наш клуб візьме посильну участь у відновленні України у повоєнний час. Зрозуміло, що ми, як і раніше, займатимемося і розвитком футболу. Зараз пріоритет для всіх – це людські життя, а решта – після війни.

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Що з першою командою? Головне, що у безпеці їхні родини. Ми доклали максимум зусиль, щоб рідні та близькі футболістів Динамо отримали допомогу та безпеку. Гравці команди також у безпеці, але відносній. На жаль, через дії російських військових у нашій країні немає безпечного місця на сто відсотків.

Наскільки я знаю, наші футболісти теж активно допомагають на гуманітарному фронті. Тільки не кричать про це на кожному розі. Зараз така ситуація, що дії важливіші за слова. Наша країна має професійних спікерів, які інформують людей про те, що відбувається, а нам усім краще менше говорити і більше робити.

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Динамо продовжить допомагати країні. Ми віримо у перемогу України, віримо, що повернеться мир, що на незалежну та вільну Україну чекає благополуччя та спокій. Слава Україні!" – цитує Суркіса прес-служба Динамо.

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