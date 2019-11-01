Суркис признал, что у Динамо есть проблемы с качеством футболистов

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал победу киевлян в матче 1/8 финала Кубка Украины над донецким Шахтером (2:1).

"Интересный футбол. Все ждали пенальти, но ребята молодцы, дотерпели, выиграли, показали качественный футбол. За долгое время показали бойцовские качества, подкрепленные подготовкой, тренерской мыслью. Динамо ничем не уступало Шахтеру. Доволен и результатом, и игрой.

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Не было критики от меня после ничьей с Карпатами. Я нахожусь внутри процесса, вижу, что происходит в команде. Надо дать время Михайличенко построить команду. Мы уже видим, в какой футбол он хочет играть. Это агрессивный футбол с быстрым переходом из обороны в атаку.

Есть проблемы с качеством футболистов, не буду называть фамилии, они не выполняют то, чего хочет главный тренер. Но это должно быть доведено до автоматизма.

Надеюсь, что это не будет один матч, которым мы будем очень долго гордится. Задача на Кубок – победа. А такой матч, как с Шахтером, он бы украсил любой финал. Впереди турнирная борьба. Попов молодец, пусть дальше прогрессирует, но не будем спешить. Этот гол придаст ему уверенности", – сказал Суркис в эфире программы "Футбольный формат".

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