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По два игрока Динамо и Шахтера претендуют на звание лучшего футболиста октября в УПЛ

18:39 65 Читати українською
По два игрока Динамо и Шахтера претендуют на звание лучшего футболиста октября в УПЛ
Жуниор Мораес / фото: ФК Шахтер

Стартовало голосование за звание лучшего игрока октября в украинской Премьер-лиге. На награду традиционно претендуют 8 исполнителей.

О старте голосования за лучшего игрока месяца сообщает официальный сайт УПЛ. Номинанты представляют 6 клубов.

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На награду претендуют победители номинации "Лучший игрок тура": 10 тур – Артем Беседин (Динамо Киев), 11 тур – Виталий Миколенко (Динамо Киев), 12 тур – Богдан Леднев (Зоря), а также футболисты, которые, по мнению экспертного совета УПЛ, отмечались стабильностью в течение октябрьских туров и заслужили право принять участие в голосовании: Евгений Гальчук (Мариуполь), Жуниор Мораес (Шахтер), Юрий Панькив (Александрия), Тайсон (Шахтер), Денис Фаворов (Десна).

Голосование за звание лучшего продолжается на официальном сайте лиги.

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