Суркіс визнав, що в Динамо є проблеми з якістю футболістів

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував перемогу киян в 1/8 фіналу Кубка України над донецьким Шахтарем (2:1).

"Цікавий футбол. Всі чекали на пенальті, але хлопці молодці, дотерпіли, виграли, показали якісний футбол. За тривалий час показали бійцівські якості, підкріплені підготовкою, тренерської думкою. Динамо нічим не поступалося Шахтарю. Задоволений і результатом, і грою.

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Не було критики від мене після нічиєї з Карпатами. Я перебуваю всередині процесу, бачу, що відбувається в команді. Треба дати час Михайличенку побудувати команду. Ми вже бачимо, в який футбол він хоче грати. Це агресивний футбол з швидким переходом з оборони в атаку.

Є проблеми з якістю футболістів, не буду називати прізвища, вони не виконують те, чого хоче головний тренер. Але це повинне бути доведене до автоматизму.

Сподіваюся, що це не буде один матч, яким ми будемо дуже довго пишається. Завдання на Кубок – перемога. А такий матч, як з Шахтарем, він би прикрасив будь-який фінал. Попереду турнірна боротьба. Попов молодець, нехай далі прогресує, але не будемо поспішати. Цей гол додасть йому впевненості", – сказав Суркіс в ефірі програми "Футбольний формат".

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