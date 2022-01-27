"Я дружу с агентом Диалло. Когда мы брали парня, то он, порядочный человек, сказал: "Вы возьмите, посмотрите, а потом сядем и заключим с ним контракт".

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Было уже не так-то просто заключать с ним 5-летний контракт. И из Ман Сити звонили, и из других серьезных европейских клубов, и в Германии им интересовались. Но если этот футболист продолжит так прогрессировать, то будет топ. Я вам это гарантирую", – заверил Суркис в интервью Бомбардир.

Диалло стал настоящей сенсацией Юношеской лиги УЕФА. В 6 матчах группового этапа 19-летний сенегалец оформил 5 голов.

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