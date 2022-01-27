"Я товаришую з агентом Діалло. Коли ми брали хлопця, то він, пристойна людина, сказав: "Ви візьміть, подивіться, а потім сядемо і укладемо з ним контракт".

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Було вже не так просто укладати з ним 5-річний контракт. І з Ман Сіті телефонували, і з інших серйозних європейських клубів, і в Німеччині ним цікавилися. Але якщо цей футболіст так прогресуватиме, то буде топ. Я вам це гарантую", – запевнив Суркіс в інтерв'ю Бомбардир.

Нагадаємо, Діалло став справжньою сенсацією Юнацької ліги УЄФА. У 6 матчах групового етапу 19-річний сенегалець оформив 5 голів.

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