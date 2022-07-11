"Якби я зараз мав написати текст для стрічки новин, я б розпочав наступним чином: "Андрій Ярмоленко близький до повернення в київське Динамо". Ігор Суркіс запропонував Ярмоленку дуже цікаві умови контракту.

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Я не беру фінансову складову – вона теж на рівні. Наскільки я чув, Суркіс запропонував Ярмоленку безстроковий контракт. Скільки він відчуває в собі сили грати в футбол – стільки триватиме його контракт.

Суркіси з величезною повагою ставляться до Ярмоленка, до його солідності в історії з трансфером із Динамо. У нього закінчувався контракт, він міг піти вільним агентом, але перепідписав контракт, бо заявив, що не може безкоштовно покинути клуб. Тоді Динамо добре заробило.

Окрім безстрокового контракту, Ярмоленку пропонують посаду в структурі клубу після завершення кар'єри. Коли тобі майже 33 роки, ти чудово розумієш, що є якась межа в кар'єрі. Якщо ти розумний, то думаєш про те, що буде потім. Так роблять всі футболісти з високим рівнем інтелекту. Ярмоленко – з таких.

Була в нього конкретика з МЛС. Інтер Маямі пропонував дуже хороші умови контракту. Зараз це вже не тема. Я так розумію, не тема і Фулхем. Це питання вже закрите. Знаю, що ним цікавиться інший клуб АПЛ. Є інтерес з Чемпіоншипу. Але Динамо зараз найбільш конкретне і Динамо зараз дає найцікавішу пропозицію", – поділився Вацко у програмі Вацко On Air.

Нагадаємо, 32-річний Ярмоленко перебуває у статусі вільного агента після завершення контракту з Вест Хемом.

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