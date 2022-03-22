Степаненко саркастично відреагував на чутки про свій перехід у Стяуа – доля Сидорчука і Пятова також відома
22 березня 22:36 - Читать на русском
Хавбек Шахтаря Тарас Степаненко вирішив особисто спростувати повідомлення про своє "працевлаштування".
Румунські джерела явно поспішили з повідомленнями про перехід Степаненка, Пятова і Сидорчука в Стяуа.
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"Дізнався, що мені знайшли клуб. Дякую, навіть не питали мене. P.S. Так, це фейк", – написав Степаненко в Instagram.
Незабаром надійшло спростування Брутального футболу і щодо Сидорчука та Пятова.
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