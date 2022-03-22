Степаненко саркастически отреагировал на слухи о своем переходе в Стяуа – судьба Сидорчука и Пятова тоже известна
22 марта 22:37 - Читати українською
Хавбек Шахтера Тарас Степаненко решил лично опровергнуть сообщение о своем "трудоустройстве".
Румынские источники явно поспешили с сообщениями о переходе Степаненко, Пятова и Сидорчука в Стяуа.
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"Узнал, что мне нашли клуб. Спасибо, даже не спрашивали меня. P.S. Да, это фейк", – написал Степаненко в Instagram.
Вскоре поступило опровержение Брутального футбола и по Сидорчуку и Пятову.
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