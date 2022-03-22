Румынские источники явно поспешили с сообщениями о переходе Степаненко, Пятова и Сидорчука в Стяуа.

Сидорчук, Степаненко и Пятов нашли новый клуб в Европе – скандальный президент мечтал захватить часть Украины

"Узнал, что мне нашли клуб. Спасибо, даже не спрашивали меня. P.S. Да, это фейк", – написал Степаненко в Instagram.

Вскоре поступило опровержение Брутального футбола и по Сидорчуку и Пятову.

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