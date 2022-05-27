"От имени футбольного клуба Динамо выражаю искреннюю благодарность за теплый и радужный прием команды детской академии нашего клуба, предоставление всех необходимых условий для проведения тренировочного процесса – полей тренировочной базы, проживания, питания, а также организацию товарищеских матчей.

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Мы счастливы, что в столь нелегкое время наши друзья в Италии готовы поддержать наших юных футболистов. Мы заняты общим делом развития футбола и популяризации здорового образа жизни среди молодежи в наших странах. В частности, я благодарен генеральному директору Паоло Бедину, ответственному за юношеский сектор Микеле Николину, а также синьору Этторе.

Украина обязательно победит в этой страшной войне, развязанной Россией. И тогда мы обязательно будем ждать команды Виченцы - как детские, так и взрослые, с ответным визитом в мирном Киеве, и будем рады провести с ними товарищеские матчи в нашей прекрасной Украине", – поделился Суркис в комментарии официальному сайту Динамо.

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