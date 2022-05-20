Виталий Буяльский, Артем Беседин и Денис Гармаш болезненно восприняли известие, что Александр Петраков не рассчитывает на них в сборной Украины.

"Во время общения с Игорем Суркисом произошел интересный момент. В ходе нашего разговора президенту Динамо позвонил по телефону Артем Беседин, он как раз узнал, что уезжает из лагеря сборной Украины. Я вам хочу сказать, что Беседин очень разочарован, и по голосу это было слышно.

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Президент Динамо его поддержал, сказал, что нужно работать, это выбор тренера. Но нашел нужные слова, что нужно забывать, готовимся к сезону, квалификации Лиги чемпионов, все будет хорошо. Так же с Буяльским. Игорь Суркис имел такой разговор и с Гармашем.

Очень расстроены футболисты Динамо, которых Александр Петраков решил не привлекать к нынешним матчам сборной. И это оказало существенное влияние на их ситуацию. Но президент Динамо нашел нужные слова", – поделился Цыганык в программе Цыганык Live.

Напомним, кроме Буяльского, Гармаша и Беседина, наставнику сборной Украины оказались не нужны Бондарь и Конопля.

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