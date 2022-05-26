Сборная Украины провела двустороннюю игру длительностью 90 минут, сообщает официальный сайт УАФ.

Петраков – о дуэли с Шотландией: "После ракет и бомб мы уже ничего не боимся"

Теоретическое занятие было проведено отдельно для каждой из команд – желтой и синей, одна из которых должна была соблюдать стиль сборной Шотландии. Действиями одного коллектива руководил непосредственно Александр Петраков и Александр Шовковский, а за другой отвечали ассистент Андрей Анненков и тренер-аналитик Авраам Кампомар.

Спарринг содержал все необходимые для полноценного поединка атрибуты – установку, отдельные раздевалки, игровую форму и совместное исполнение государственного гимна перед стартовым свистком. Игра носила закрытый характер, поэтому составы команд не разглашаются. Известно лишь, что в матче приняли участие 22 футболиста, в том числе все три голкипера. Все полевые игроки провели на поле по 90 минут. Поединок завершился боевой ничьей – 1:1. Голами отличились Роман Яремчук (с игры) и Артем Довбик (с пенальти).

Напомним, матч Шотландия – Украина состоится 1 июня. Победитель этого противостояния побореться с Уэльсом за путевку на чемпионат мира-2022.

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