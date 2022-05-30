"Как настроены футболисты на проведение чемпионата в Украине? Нормально настроены. Я говорил на эту тему с нашим капитаном Сергеем Сидорчуком. Он сказал, что надеется на успешное выступление сборной и выход на чемпионат мира, после чего вернется в Киев. Никто из наших футболистов не боится играть в Украине.

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Более того, наши 19-летние футболисты и те, кто не вызван в сборную Украины, уже тренируются на базе в Киеве. Также Луческу намерено начать сбор в Киеве, если разрешит ситуация. Мы настроены оптимистично и верим, что чемпионат удастся провести в Украине. Может, мы начнем его позже, но проводить нужно однозначно", – отметил Суркис в интервью Fanday.

Напомним, украинские клубы до сих пор не пришли к согласию относительно предстоящего сезона УПЛ – одни убеждены, что нужно проводить первенство на родной земле, тогда как Динамо, Шахтер и другие участники еврокубков настаивают на проведении в другой стране.

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