Следующий сезон чемпионата Украины, скорее всего, проведут в пределах нашей Украины, сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-каналі.

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Такая директива идет от президента Украины Владимира Зеленского, который ясно дал понять, что исключений по поводу выезда за границу не будут делать. Решения поддерживают и большинство клубов УПЛ.

Проводить первенство могут в Киеве, поскольку город лучше других защищен от ракетных обстрелов, а также 5-6 стадионов, на которых можно проводить поединки. Другим вариантом является западная часть Украины – матчи могут состояться во Львове, Ужгороде, Тернополе, Черновцах и, возможно, в Луцке.

Уже вырабатывается четкий алгоритм как действовать во время тревоги и угрозы воздушного удара. Скорее всего, игру будут прерывать, а команды будут ждать в раздевалках. Если тревога затянется, то должны доиграть на следующий день. Фанатов на трибунах не будет. Начать сезон могут ориентировочно с августа или с конца июля, если успеют отработать механизм.

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