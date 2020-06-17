Суркис откровенно рассказал о своем отношении к Милевскому и Алиеву

Президент Динамо Игорь Суркис вспомнил о сотрудничестве с двумя скандальными экс-звездами киевского клуба.

"Просматривал ли я Youtube-каналы Милевского и Алиева? Один раз смотрел. Интересно ли мне? А что интересного? Как они вспоминают, как я их штрафовал. Да я по делу их штрафовал. Они хорошие ребята, не имею к ним претензий.

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Просто все, что я говорил – все сбылось. Когда они были в Динамо, я им говорил, что они могут быть великими, и их запомнят. И был период, когда они взялись за голову – это приход Семина. А потом они снова начали заниматься тем, чем занимались", – рассказал Суркис в программе ТаТоТаке.

Напомним, Артем Милевский сейчас является одним из лидеров Динамо Брест и помог команде одержать золотые медали чемпионата Беларуси в прошлом сезоне.

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